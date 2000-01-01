Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







flickr/Prime Minister of Israel 03.10 16:58   MIGnews.com

Нетаниягу: мы не примем примирение за счет Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выразил свое отношение к попыткам примирения Палестинской администрации и ХАМАСа в Газе. Выступая на встрече фракции "Ликуд" в Маале-Адумиме во вторник, 3 октября, глава правительства заявил:

"Мы ожидаем, что любой, кто говорит о мирном процессе, признает государство Израиль и, конечно, признает еврейское государство. Мы не готовы принять мнимое умирение, в котором палестинская сторона якобы примирится за счет нашего существования".

Нетаниягу отметил, что для того, чтобы добиться примирения с Израилем, необходимо "признать Государство Израиль, распустить военное крыло ХАМАСа и разорвать связь с Ираном".

"Есть очень четкие вещи, и эти вещи также четко озвучены", - подчеркнул премьер.

Во вторник утром, 3 октября, палестинский кабинет министров провел в Газе первое за три года совместное заседание.

Премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдалла подтвердил тот факт, что палестинское руководство заинтересовано в том, чтобы положить конец десятилетнему конфликту с ХАМАСом.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:58
"Маале-Адумим станет частью Израиля"
16:30
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
15:03
Задержаны клоуны, пугающие жителей Афулы
14:29
"Израиль должен перестать быть банкоматом для террористов"
14:15
В одном из жилых домов Парижа нашли мощную бомбу
13:50
Иран считает арабов, сблизившихся с Израилем, предателями
13:48
Нобелевскую премию вручат за открытие гравитационных волн
13:36
Светлова стала свидетелем полицейского насилия в Каталонии
13:32
ЦАХАЛ расследует смерть 19-летней солдатки
12:40
"Иран как никогда близок к границам Израиля"
12:30
Портал Vulture составил топ сценаристов всех времен
12:17
Израиль на 19-ом месте по продовольственной безопасности
10:59
Каталонцы вышли на страйк против жестоких мер полиции
10:55
Семье террориста из Хар Адар вручили решение о сносе дома
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus