03.10 16:58 MIGnews.com

Нетаниягу: мы не примем примирение за счет Израиля

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выразил свое отношение к попыткам примирения Палестинской администрации и ХАМАСа в Газе. Выступая на встрече фракции "Ликуд" в Маале-Адумиме во вторник, 3 октября, глава правительства заявил:"Мы ожидаем, что любой, кто говорит о мирном процессе, признает государство Израиль и, конечно, признает еврейское государство. Мы не готовы принять мнимое умирение, в котором палестинская сторона якобы примирится за счет нашего существования".Нетаниягу отметил, что для того, чтобы добиться примирения с Израилем, необходимо "признать Государство Израиль, распустить военное крыло ХАМАСа и разорвать связь с Ираном"."Есть очень четкие вещи, и эти вещи также четко озвучены", - подчеркнул премьер.Во вторник утром, 3 октября, палестинский кабинет министров провел в Газе первое за три года совместное заседание.Премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдалла подтвердил тот факт, что палестинское руководство заинтересовано в том, чтобы положить конец десятилетнему конфликту с ХАМАСом.