03.10 08:35 MIGnews.com

Гринблатт призывает палестинцев "признать Израиль"

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Специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт публично призвал палестинцев признать Израиль и взять на себя ответственность за ненасилие. Об этом спецпредставитель администрации США написал в понедельник, 2 октября на своей странице в Twitter, сообщает новостной сайт Ynet."Палестинское правительство должно однозначно и четко заявлять о ненасилии, признании государства Израиль и принять условия соглашения между сторонами в мирных переговорах", - написал Гринблатт.Кроме того, спецпосланник похвалил премьер-министра ПА Рами Хамдаллу и его делегацию за то, что они посетили управляемый "ХАМАСом" сектор Газа в целях примирить соперничающие политические группировки."Мы будем внимательно следить за этими событиями, одновременно настаивая на том, чтобы ПА, Израиль и международное сообщество прилагали усилия для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа", - добавил Гринблатт.