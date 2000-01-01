Арабскому террористу дали 2 пожизненных за убийство офицера
Военный трибунал Иудеи и Самарии приговорил к двум пожизненным заключениям в тюрьме арабского террориста Зияда Авада, который в Песах три года назад убил офицера полиции Израиля Баруха Мизрахи и ранил его супругу Адас и двух их детей. Кроме того, он должен выплатить семье потерпевших 275 тысяч шекелей компенсации.
Как отметил судья, свой приговор он выносил с учетом того, что ранее, в 1993 году, Авад уже был приговорен к одному пожизненному лишению свободы за убийство палестинцев, которых он обвинил в коллаборационизме с Израилем, но позже был освобожден в рамках "сделки Шалита".
Учитывая трагические последствия подобных сделок, суд призвал никогда в будущем не допустить их повторения.
"Мы должны положен конец празднованиям террористов. Израильское правительство должно немедленно предпринять шаги в сторону легализации смертной казни террористов", - заявила на судебном заседании Адас Мизрахи.
Кроме Зияда Авада, вынесли приговор и его 18-летнему сыну Аз-Дину, которого признали виновным в пособничестве отцу-террористу и нанесении травм супруге убитого офицера. Он должен будет отсидеть 20 лет в тюрьме и выплатить семье своих жертв 250 тысяч шекелей.
"Нас продолжают преследовать ужасные кадры из прошлого. Они врываются в нашу жизнь и не дают нам пережить ту атаку", - сказала Адас, обвинив государство в том, что оно "позволяет животным разгуливать на свободу и праздновать за наш счет. Совершающие эти атаки получают невероятное обеспечение".
"Они получают деньги от Палестинской автономии и поддержку от Красного Креста. Они живут в условиях, о которых многие израильские семьи могут только мечтать. Мы должны положить конец их ликованию. Израильское правительство должно немедленно предпринять действия в сторону введения смертной казни для террористов", - призвала она.