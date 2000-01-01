04.01 11:33 MIGnews.com

ЦАХАЛ атаковал террористический тоннель

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильские СМИ высказывают предположение о том, что минувшей ночью ВВС разбомбили террористический тоннель в Газе.Причиной является необычное словосочетание, использованное пресс-службой ЦАХАЛа для описания атаки. Вместо стандартной фразы “атакованы позиции ХАМАСа” пресс-служба сообщила об “ударе по важной части инфраструктуры террора”.Предполагается также, что речь идет о тоннеле Исламского джихада, который стоит за серией последних ракетных обстрелов израильской территории.За последние месяцы ЦАХАЛ разрушил два террористических тоннеля с выходами на израильской территории. ЦАХАЛ продолжит активные действия по ликвидации тоннелей - наряду со строительством заградительного барьера против них вдоль границы.