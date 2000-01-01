Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







ЦАХАЛ атаковал террористический тоннель 04.01 11:33   MIGnews.com

ЦАХАЛ атаковал террористический тоннель

Израильские СМИ высказывают предположение о том, что минувшей ночью ВВС разбомбили террористический тоннель в Газе.

Причиной является необычное словосочетание, использованное пресс-службой ЦАХАЛа для описания атаки. Вместо стандартной фразы “атакованы позиции ХАМАСа” пресс-служба сообщила об “ударе по важной части инфраструктуры террора”.

Предполагается также, что речь идет о тоннеле Исламского джихада, который стоит за серией последних ракетных обстрелов израильской территории.

За последние месяцы ЦАХАЛ разрушил два террористических тоннеля с выходами на израильской территории. ЦАХАЛ продолжит активные действия по ликвидации тоннелей - наряду со строительством заградительного барьера против них вдоль границы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:18
Сколько африканцев получили статус беженца в Израиле
15:13
Трамп считает переговоры Сеула и Пхеньяна своей заслугой
14:56
В Латвии уравняли права ветеранов СССР и нацистской Германии
14:34
Макрон готовит закон против фейковых новостей
14:31
В Израиле ужесточены наказания за нарушения правил движения
14:06
Для линии Тель-Авив-Иерусалим купили 54 вагона Bombardier
13:24
В ЮАР поезд сошел с рельсов: около 100 человек пострадали
13:05
Джон Керри требовал, чтобы Израиль отдал Голаны
12:48
Завершился пятый допрос депутата Давида Битана
12:37
Россия призвала США не вмешиваться в дела Ирана
12:33
Южная Корея: КНДР не готовится к новому запуску
12:25
Минобороны РФ: В результате обстрела Хмеймим погибли двое
12:11
Умер известный израильский писатель Аарон Апельфельд
11:08
Жуткое ДТП в Перу: погиб 51 человек
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus