Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







twitter.com/@HamasInfoEn 04.01 20:57   MIGnews.com

Остановки Лондона заполнили плакаты в поддержку Тамими

Постеры с изображением палестинского подростка Ахад Тамими были сняты с автобусных остановок в Лондоне. Компания JCDecaux, осуществляющая контроль за рекламой на остановках общественного транспорта, приняла данное решение.

Руководство назвало размещение плакатов "актом вандализма". При этом в компании отметили, что постеры с Тамими были размещены без их ведома и разрешения.

"Мы сняли эти плакаты, как только узнали об этом. Мы глубоко сожалеем об этом инциденте", - говорится в заявлении JCDecaux.

Кроме изображения 16-летней палестинки на постерах были надписи: "Свободу Ахад Тамими" и "Свободу палестинским заключенным".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:04
Учёные узнали, какие женщины больше нравятся мужчинам
21:58
США заступились за протестующих в Иране
21:44
Теракт в Кабуле, 15 погибших
21:16
Российский летающий госпиталь заметили в небе над Хмеймим
19:53
США и Южная Корея отложили военные учения во время Олимпиады
19:29
Либерман: сделаем все, чтобы остановить обстрелы из Газы
19:11
Франция намерена противодействовать ложным новостям в сети
18:51
Южная Корея и КНДР вновь провели беседу
18:25
Уганда опровергла сделку с Израилем по беженцам
17:58
Иран: более 40 тысяч человек приняли участие в протестах
17:41
Израильтяне с ножами атаковали группу французских туристов
17:31
Арабы заставили харедим прочесть стихи на арабском
17:23
Иран - ООН: США вмешивается в наши внутренние дела
16:56
СМИ: в 2017-ом ракета КНДР упала на местный населенный пункт
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus