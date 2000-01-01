04.01 20:57 MIGnews.com

Остановки Лондона заполнили плакаты в поддержку Тамими

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Постеры с изображением палестинского подростка Ахад Тамими были сняты с автобусных остановок в Лондоне. Компания JCDecaux, осуществляющая контроль за рекламой на остановках общественного транспорта, приняла данное решение.Руководство назвало размещение плакатов "актом вандализма". При этом в компании отметили, что постеры с Тамими были размещены без их ведома и разрешения."Мы сняли эти плакаты, как только узнали об этом. Мы глубоко сожалеем об этом инциденте", - говорится в заявлении JCDecaux.Кроме изображения 16-летней палестинки на постерах были надписи: "Свободу Ахад Тамими" и "Свободу палестинским заключенным".