04.01 07:00 MIGnews.com

ВВС нанесли удар по инфраструктуре террора в Газе

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Минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по террористической инфраструктуре в Газе.Бомбардировки были совершены в ответ на три ракетных обстрела израильской территории, совершенных 3 января.Пресс-служба ЦАХАЛа заявила: “ЦАХАЛ продолжит предпринимать все меры , находящиеся в его распоряжении ради того, чтобы предотвратить попытки нанести вред гражданам Израиля”.Пресс-служба заявила, что атакована “центральная инфраструктура террора в Газе”.ЦАХАЛ также предупредил, что у него готовы “много сценариев противодействия попыткам нарушения израильского суверенитета”.