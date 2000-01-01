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ВВС нанесли удар по инфраструктуре террора в Газе 04.01 07:00   MIGnews.com

ВВС нанесли удар по инфраструктуре террора в Газе

Минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по террористической инфраструктуре в Газе.

Бомбардировки были совершены в ответ на три ракетных обстрела израильской территории, совершенных 3 января.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила: “ЦАХАЛ продолжит предпринимать все меры , находящиеся в его распоряжении ради того, чтобы предотвратить попытки нанести вред гражданам Израиля”.

Пресс-служба заявила, что атакована “центральная инфраструктура террора в Газе”.

ЦАХАЛ также предупредил, что у него готовы “много сценариев противодействия попыткам нарушения израильского суверенитета”.
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