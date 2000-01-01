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`В новой войне Хизбалла решит судьбу Израиля` 04.07 11:17   MIGnews.com

"В новой войне Хизбалла решит судьбу Израиля"

Если Израиль развяжет войну против Ливана, "у Сопротивления есть то, что решит судьбу Израиля", заявил председатель фракции "Хизбалла" в парламенте Ливана Мохаммад Раад 3 июля, добавив, что джихадистские группировки развязали в регионе войну, чтобы дать Израилю преимущество в предстоящей военной конфронтации.

Как отметил Раад, несмотря на то, что "Хизбалла" воюет с террористами в Сирии, она готова к войне с Израилем в любой момент. Кроме того, как он уверяет, что израильским сановникам известно о том, что у ЦАХАЛа "никогда не будет достаточно военного преимущества для победы над Сопротивлением".

"Маневры сионистов в Галилее направлены на то, чтобы поднять боевой дух своих солдат", - сказал Мохаммад Раад.

Ливанский депутат напомнил о том, что Израиль не победил "Хизбаллу" во время своего контроля над Южным Ливаном, поэтому "сионистский враг, несомненно, не сможет противостоять Сопротивлению после развертывания наших войск во всех регионах".
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