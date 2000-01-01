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Нетаниягу: эвакуировать Сдерот будет очень сложно 04.07 11:35   MIGnews.com

Нетаниягу: эвакуировать Сдерот будет очень сложно

По сообщению радио Галей ЦАХАЛ, 3 июля на секретном заседании комитетов Кнессета по обороне и государственному контролю был рассмотрен доклад об итогах операции “Нерушимая Скала” и о том, какие меры правительство должно будет предпринять в будущем в случае войны в Газе.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с большой речью по данному вопросу. В ходе обсуждения был поднят вопрос о возможной эвакуации жителей приграничной полосы. В случае, если такая необходимость будет признана, военные и гражданские власти заранее разработают планы эвакуации.
Нетаниягу сообщил, что если эвакуация кибуцей и небольших поселений возможна, то в случае Сдерота речь идет о сложной и комплексной операции. В городе живет более 20 тысяч человек.

Премьер также упомянул несколько других проблем. Ситуацию в Газе он назвал “взрывоопасной”. На вопрос одного из участников, представляет ли это угрозу для Израиля, премьер не дал четкого ответа.
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