04.07 17:49 MIGnews.com

На КПП Мазмория арестованы 6 подозреваемых террористов

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Сотрудники пограничной полиции арестовали 6 подозреваемых террористов на КПП Мазмория на окраине Иерусалима во вторник, 4 июля, как сообщил пресс-секретарь израильской полиции.Подозреваемые из Наблуса попытались пробраться в Иерусалим и были остановлены на КПП перед въездом в город.Сотрудники полиции обыскали автомобиль подозреваемых и обнаружили сумку с ножами, оглушающими гранатами и коктейлями Молотова.Силы безопасности оцепили КПП Мазмория, а также на место происшествия прибыли саперы для обеспечения безопасности.Все подозреваемые были задержаны подразделениями пограничной полиции для проведения допроса.Детали происшествия уточняются.