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04.07 17:49   MIGnews.com

На КПП Мазмория арестованы 6 подозреваемых террористов

Сотрудники пограничной полиции арестовали 6 подозреваемых террористов на КПП Мазмория на окраине Иерусалима во вторник, 4 июля, как сообщил пресс-секретарь израильской полиции.

Подозреваемые из Наблуса попытались пробраться в Иерусалим и были остановлены на КПП перед въездом в город.

Сотрудники полиции обыскали автомобиль подозреваемых и обнаружили сумку с ножами, оглушающими гранатами и коктейлями Молотова.

Силы безопасности оцепили КПП Мазмория, а также на место происшествия прибыли саперы для обеспечения безопасности.

Все подозреваемые были задержаны подразделениями пограничной полиции для проведения допроса.

Детали происшествия уточняются.
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