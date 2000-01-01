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flickr 05.07 07:17   MIGnews.com

ХАМАС может спровоцировать новый конфликт с Израилем

Спустя три года после операции "Нерушимая скала" в секторе Газа, ХАМАС сталкивается с растущими проблемами, которые могут побудить его спровоцировать новый конфликт с Израилем.

Военная кампания в 2014 году нанесла разрушительный удар по инфраструктуре и имиджу террористической группировки, которая управляет сектором Газа. Популярность ХАМАСа среди палестинского народа неуклонно снижается, а его связи с террористическими группировками "Братья-мусульмане" и "Исламское Государство" на Синайском полуострове неуклонно подрывает ту легитимность, которую имеет группировка в глазах умеренных арабских государств.

Недаром лидер ХАМАСа Исмаил Хания и другие высокопоставленные члены политического бюро ХАМАСа не могут найти ни одну арабскую страну, желающую принять их.

Тем не менее, ситуация ХАМАСа отражает парадокс. Террористическая группировка сумела сохранить свои военные возможности, а некоторые даже заявляют, что боевикам даже удалось нарастить военную мощь. Хоть и считается, что ХАМАС не готов к еще одному полномасштабному военному конфликту с Израилем, набирающий обороты энергетический кризис побуждает ХАМАС все чаще угрожать Израилю.

Со времени завершения военной кампании 2014 года ХАМАС не жалел сил для восстановления своих военных возможностей и инфраструктуры.

С одной стороны, проблемы, с которыми сталкивается ХАМАС в Газе, не позволяют ему начать военное наступление на Израиль, с другой стороны, ужасная ситуация в Газе может подтолкнуть все более отчаянный ХАМАС к эскалации конфликта, который может привести концу правления ХАМАСа в Газе.
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