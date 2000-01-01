04.07 07:01 MIGnews.com

Беспилотник ЦАХАЛа разбился в Газе

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Террористическое движение ХАМАС распространило информацию о том, что его боевики сбили над Газой израильский беспилотник. Через некоторое время ЦАХАЛ сообщил, что в Газе разбился беспилотник.По данным пресс-службы ЦАХАЛа, в южной части Газы разбился беспилотник Sky Lark опасности утечки секретной информации нет. Обстоятельства инцидента расследуются.ХАМАС ранее заявил, что ему удалось “установить контроль” над израильским беспилотников в районе лагеря беженцев аль-Марзи.Sky Lark обладает способностью стирать все данные, и потому в результате авари не причинено ущерба на разведывательном и оперативном уровне.