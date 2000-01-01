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Ливан приютил организатора убийства израильских подростков 04.07 08:25   MIGnews.com

Ливан приютил организатора убийства израильских подростков

Один из самых разыскиваемых израильской разведкой террористов ХАМАСа нашел надежное убежище в Ливане после того, как в прошлом месяце Катар изгнал его со своей территории.

Речь идет об архитеррористе Салахе аль-Арури, который, выйдя на свободу по "сделке Шалита" в 2010 году, помог организовать похищение и убийство трех израильских подростков – Эяля Йифраха, Гилада Шаара и Нафтали Френкеля – летом 2014 года. Кроме того, он считался военным командиром ХАМАСа на Западном Берегу и основателем местного подразделения бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам".

Под давлением со стороны США и мировой общественности власти эмирата в мае выслали его из Дохи. Позже Катар принес палестинской группировке за это свои извинения.

Изначально СМИ писали о том, что он отправился в Малайзию, однако вчера 2-й канал ИТВ сообщил, что аль-Арури и два других высокопоставленных члена ХАМАСа переехали в контролируемый "Хизбаллой" район ливанской столицы. На правах анонимности палестинские источники рассказали о том, что боевик нашел укрытие в Дахихе – крепости "Хизбаллы" на юге Ливана.

О том, что аль-Арури продолжил планировать атаки против Израиля с территории Ливана, а не Малайзии, ранее сообщал министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

Как говорится в выпуске 2-го канала, вероятно, террорист выбрал Бейрут, так как теперь список желающих принять его стран резко сократился, и он опасается, что Израиль может организовать его ликвидацию.
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