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Абу Мазен настраивает Африку против Израиля 04.07 09:28   MIGnews.com

Абу Мазен настраивает Африку против Израиля

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас призвал африканские страны регулировать их отношения с Израилем с расчетом на прекращение "оккупации".

"Попытки израильского оккупационного государства участвовать в вашей региональной конференции и организовывать региональные конференции самостоятельно поощряют его продолжать свою высокомерную оккупацию Палестины и отрицать права палестинского народа в отношении свободы, суверенитета и независимости – основных человеческих ценностей и принципов", - заявил он на конференцией Африканского союза, который прошел в эфиопской Аддис-Абебе.

"Мы надеемся на достижении связи между прогрессом в отношениях между (Африканским – ред.) континентом и Израилем, а также его приверженностью прекращения оккупации Палестины, которая оккупируется с 1967 года, со столицей в восточном Иерусалиме", - добавил он.

Кроме "оккупации" Аббас обвинил Израиль в изгнании "с их земель половины наших соседей в результате массовых убийств, совершенных Израилем во время его создания в 1948 году" и в отказе принять ответственность за эту "историческую несправедливость".

"Мы стремимся к реализации решения о "двух государствах", которые будут жить бок о бок в безопасности, мире и добрососедстве ... Вместо того, чтобы строить стены расовой сегрегации, мы стремимся строить мосты с Израилем в соответствии с международными резолюциями, в безопасности и мире для всех", - заверил Абу Мазен.

Решение палестинского вопроса он назвал "ключом к миру" и условием для устранения аргументов террористических группировок в регионе, поэтому это принесет пользу Ближнему Востоку и "будущему наших поколений, а также безопасности и миру во всем мире".
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