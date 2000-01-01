04.08 11:02 MIGnews.com
70 поселенцев были атакованы в палестинской деревне
Около 70 израильских поселенцев из Халамиш вошли утром 4 августа в палестинскую деревню Джабия в Самарии.
Жители деревни немедленно атаковали поселенцев, закидав их камнями.
Поселенцы были спасены солдатами ЦАХАЛа.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: “Эта акция не была скоординирована с армией”.
Поселенцы пытались получить разрешение от армии, и им было отказано. Несмотря на это, они все равно пошли в Джабия.
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