04.08 11:02 MIGnews.com

70 поселенцев были атакованы в палестинской деревне

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Около 70 израильских поселенцев из Халамиш вошли утром 4 августа в палестинскую деревню Джабия в Самарии.Жители деревни немедленно атаковали поселенцев, закидав их камнями.Поселенцы были спасены солдатами ЦАХАЛа.Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: “Эта акция не была скоординирована с армией”.Поселенцы пытались получить разрешение от армии, и им было отказано. Несмотря на это, они все равно пошли в Джабия.