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70 поселенцев были атакованы в палестинской деревне 04.08 11:02   MIGnews.com

70 поселенцев были атакованы в палестинской деревне

Около 70 израильских поселенцев из Халамиш вошли утром 4 августа в палестинскую деревню Джабия в Самарии.

Жители деревни немедленно атаковали поселенцев, закидав их камнями.

Поселенцы были спасены солдатами ЦАХАЛа.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: “Эта акция не была скоординирована с армией”.

Поселенцы пытались получить разрешение от армии, и им было отказано. Несмотря на это, они все равно пошли в Джабия.
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