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Израиль построит подземный барьер против тоннелей ISIS 04.08 07:30   MIGnews.com

Израиль построит подземный барьер против тоннелей ISIS

По сообщению портала ynet Израиль рассматривает возможность создания подземного барьера против террористических тоннелей на границе с Египтом.

Серия препятствий станет продолжением линии обороны, создаваемой на границе с Газой. Барьер будет идентичен подземной бетонной стене, которую строят в районе Газы.

Главная цель стены - предотвращение попыток инфильтрации террористов ISIS с Синая на израильскую территорию.

Египетская армия долгое время ведет изнурительную кампанию против Исламского Государства на Синае. Обе стороны несут тяжелые потери, но ISIS по прежнему удается вербовать новые кадры и совершать успешные атаки против египетских сил.

В прошлом году египетская армия уничтожила шесть тоннелей, ведущих с Синая в Газу. Соответственно, существует опасение того, что террористы могут построить тоннели, ведущие в Израиль.

Стоимость строительства подземной бетонной стены на границе с Газой -3,4 миллиарда шекелей. Строительство будет завершено через полтора года.

На границе с Египтом пока разрешено строительство лишь одного километра подобной стены. В будущем, если на это будет выделен бюджет, длина подземной стены увеличится до трех километров. Цель проекта - защитить израильские поселения в районе Эшколь.
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