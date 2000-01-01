04.08 07:30 MIGnews.com

Израиль построит подземный барьер против тоннелей ISIS

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По сообщению портала ynet Израиль рассматривает возможность создания подземного барьера против террористических тоннелей на границе с Египтом.Серия препятствий станет продолжением линии обороны, создаваемой на границе с Газой. Барьер будет идентичен подземной бетонной стене, которую строят в районе Газы.Главная цель стены - предотвращение попыток инфильтрации террористов ISIS с Синая на израильскую территорию.Египетская армия долгое время ведет изнурительную кампанию против Исламского Государства на Синае. Обе стороны несут тяжелые потери, но ISIS по прежнему удается вербовать новые кадры и совершать успешные атаки против египетских сил.В прошлом году египетская армия уничтожила шесть тоннелей, ведущих с Синая в Газу. Соответственно, существует опасение того, что террористы могут построить тоннели, ведущие в Израиль.Стоимость строительства подземной бетонной стены на границе с Газой -3,4 миллиарда шекелей. Строительство будет завершено через полтора года.На границе с Египтом пока разрешено строительство лишь одного километра подобной стены. В будущем, если на это будет выделен бюджет, длина подземной стены увеличится до трех километров. Цель проекта - защитить израильские поселения в районе Эшколь.