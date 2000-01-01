Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Полиция готовятся к столкновениям на Храмовой Горе 04.08 09:14   MIGnews.com

Полиция готовятся к столкновениям на Храмовой Горе

Второй канал израильского ТВ сообщает, что несмотря на относительное “успокоение” мусульман в последние дни, силы безопасности не хотят рисковать и готовятся к любым сценариям во время пятничной молитвы на Храмовой Горе в Иерусалиме.

Несмотря на усиленное присутствие полиции, нет ограничений на доступ в Старый город и на Храмовую Гору.

Неделю назад во время пятничной молитвы доступ на Храмовую Гору был разрешен лишь лицам старше 50 лет, а дороги, ведущие к Старому Городу были заблокированы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:46
Террористы ISIS пытались взорвать лайнер Etihad в Сиднее
08:12
Почти чудо в Питере
08:05
Убит террорист, готовивший атаку против сборной Израиля
07:25
В Дубае загорелся небоскреб Torch Tower
07:08
Хайфа: поезд сбил женщину, движение с север на юг прекращено
06:14
Эггед выиграл тендер на скоростной трамвай
05:51
Молния ударила прямо в сотрудника аэропорта (видео)  
05:21
Растет объем торговли между Египтом и Газой
04:58
Назван самый сексуальный акцент в мире
02:15
В Ираке обнаружили 48 детей, вывезенных из России
01:27
Борода Супермена может обойтись компании в 25 млн. долларов
00:16
США будут давить на Китай
23:22
Польша потребует репарации от Германии
21:52
Саудовская Аравия построит первый курорт без шариата
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus