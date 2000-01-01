04.08 09:14 MIGnews.com

Полиция готовятся к столкновениям на Храмовой Горе

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Второй канал израильского ТВ сообщает, что несмотря на относительное “успокоение” мусульман в последние дни, силы безопасности не хотят рисковать и готовятся к любым сценариям во время пятничной молитвы на Храмовой Горе в Иерусалиме.Несмотря на усиленное присутствие полиции, нет ограничений на доступ в Старый город и на Храмовую Гору.Неделю назад во время пятничной молитвы доступ на Храмовую Гору был разрешен лишь лицам старше 50 лет, а дороги, ведущие к Старому Городу были заблокированы.