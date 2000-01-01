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Набиль Шаат: Нетаниягу уничтожает решение двух государств | Фото:04.10 08:51   MIGnews.com

"Нетаниягу уничтожает "два государства"

Во вторник, 3 октября Палестинская администрация осудила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу за его решение построить тысячи новых домов в Маале-Адумим.

Об этом Нетаниягу заявил в ходе посещения незаконного еврейского поселения Маале-Адумим близ оккупированного Восточного Иерусалима

Набиль Шаат: Нетаниягу уничтожает решение двух государств

Такие комментарии премьер сделал на фоне продолжающихся усилий Трампа по возобновлению остановившихся мирных переговоров с ПА.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что существует "шанс" для мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь председателя ПНА Набиль Шаат позже назвал комментарии Нетаниягу "абсолютно неприемлемыми".

"Это попытка Нетаниягу уничтожить решение двух государств и нежелание оживить мирный процесс, особенно со стороны США", - цитирует слова Шаата агентство The Associated Press.
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