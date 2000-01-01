04.10 08:51 MIGnews.com
"Нетаниягу уничтожает "два государства"
Во вторник, 3 октября Палестинская администрация осудила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу за его решение построить тысячи новых домов в Маале-Адумим
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Об этом Нетаниягу заявил в ходе посещения незаконного еврейского поселения Маале-Адумим близ оккупированного Восточного Иерусалима
Такие комментарии премьер сделал на фоне продолжающихся усилий Трампа по возобновлению остановившихся мирных переговоров с ПА.
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что существует "шанс" для мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь председателя ПНА Набиль Шаат позже назвал комментарии Нетаниягу "абсолютно неприемлемыми".
"Это попытка Нетаниягу уничтожить решение двух государств и нежелание оживить мирный процесс, особенно со стороны США", - цитирует слова Шаата агентство The Associated Press.
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