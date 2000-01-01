05.01 12:45 MIGnews.com

“ХАМАС продолжает пересекать красные линии”

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Координатор правительственной деятельности в территориях, генерал-майор Йоав Мордехай потребовал немедленного увольнения водителя машины скорой помощи “Красного Полумесяца”. По его словам, водитель действовал в интересах террористических группировок.Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг вечером, 4 января.В сообщении Йоава Мордехая на арабском языке говорится, что Марван Абу Райда (водитель Красного Полумесяца) использовал свое служебное положение (в том числе и перевозки пациентов, приезжающих в Израиль для лечения) для помощи палестинским террористам.Кроме того, в заявлении генерал-майора указаны разведданные, подтверждающая то, что водитель несколько раз перебрасывал разные грузы и деньги в районы Иудеи и Самарии, подвергая опасности жизнь пациентов, находившихся в карете скорой помощи.При этом указывается, что водитель действовал по просьбе террористических организаций.“ХАМАС и другие террористические организации продолжают пересекать "красные линии", цинично эксплуатируя палестинское население в секторе. Жители Газы, проснитесь!”, - говорится в заявлении, адресованном руководству “Красного Полумесяца”.