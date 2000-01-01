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Ливан: `шпионы Моссада хотели убить тетку Саада Харири` 05.01 15:43   MIGnews.com

Ливан: "шпионы Моссада хотели убить тетку Саада Харири"

Правоохранительные органы Ливана предъявили обвинения двум гражданам страны в попытке организации убийства члена ливанского парламента Бахьи Харири – тетки премьер-министра Саада Харири.

Якобы таким образом два ливанца, один из которых проживает в Израиле, хотели спровоцировать политический кризис на фоне отставки, о которой Саад Харири объявил в ноябре прошлого года. Конечно же, заказчиком политического убийства следствие объявило израильские спецслужбы.

Согласно статье, опубликованной в пятничном издании ливанской газеты Daily Star, судья военного трибунала Рияд Абу Гайда предъявил Мухаммеду Мустафе аль-Дабету обвинение в сотрудничестве с "Моссадом". Суд предполагает, что он действовал по указаниям другого гражданина Ливана – проживающего в Еврейском государстве Валида аль-Накузи, которому обвинения были предъявлены заочно.

Согласно версии гособвинения, Израиль "хотел воспользоваться отставкой Харири и приказал Дабету подготовить заговор с целью убийства депутата Харири, которое бы потрясло страну". После провала миссии Дабет собирался бежать в Турцию.
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