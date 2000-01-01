06.01 07:11 MIGnews.com

ХАМАС согласен разоружиться, если его примут в ООП

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ХАМАС согласился передать свои вооружения под контроль Организации освобождения Палестины при условии, что его самого примут в состав ООП и ему будет отведена одна из ключевых ролей в палестинском правительстве национального единства.Как сообщила 5 января арабская газета "Аль-Хаят" со ссылкой на свои "высокопоставленные источники" из числа представителей ХАМАСа в Рамалле, об этом уже уведомили Махмуда Аббаса, который пока что свой вердикт по такому предложению не вынес.Согласно данным издания, к такому подходу руководство группировки подтолкнуло признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.И хотя данное заявление пока что не было никак подтверждено официально, ранее представитель ХАМАСа Хусам Бадран заявил, что его организацию пригласили посетить заседание ЦК ООП 14 января.Израильская пресса, и портал Walla в частности, уже предрекают разногласия, которое разоружение может вызвать между руководством ХАМАСа в секторе Газа и за пределами анклава."Аль-Хаят" называет слияние с ООП стратегической переменой нового главы ХАМАСа Яхьи Синвара, преисполненного желанием всеми силами добиться примирения с ПА, которое он всерьез считает жизненно необходимым для будущего палестинцев.Стоит напомнить, что на сегодняшний день исполком Организации освобождения Палестины является руководящим органом ПА, а сама ООП состоит из нескольких фракций, из которых ФАТХ является самой крупной. Террористические группировки ХАМАС и "Исламский джихад" в их число пока что не входят.