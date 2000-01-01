ХАМАС согласен разоружиться, если его примут в ООП
ХАМАС согласился передать свои вооружения под контроль Организации освобождения Палестины при условии, что его самого примут в состав ООП и ему будет отведена одна из ключевых ролей в палестинском правительстве национального единства.
Как сообщила 5 января арабская газета "Аль-Хаят" со ссылкой на свои "высокопоставленные источники" из числа представителей ХАМАСа в Рамалле, об этом уже уведомили Махмуда Аббаса, который пока что свой вердикт по такому предложению не вынес.
Согласно данным издания, к такому подходу руководство группировки подтолкнуло признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.
И хотя данное заявление пока что не было никак подтверждено официально, ранее представитель ХАМАСа Хусам Бадран заявил, что его организацию пригласили посетить заседание ЦК ООП 14 января.
Израильская пресса, и портал Walla в частности, уже предрекают разногласия, которое разоружение может вызвать между руководством ХАМАСа в секторе Газа и за пределами анклава.
"Аль-Хаят" называет слияние с ООП стратегической переменой нового главы ХАМАСа Яхьи Синвара, преисполненного желанием всеми силами добиться примирения с ПА, которое он всерьез считает жизненно необходимым для будущего палестинцев.
Стоит напомнить, что на сегодняшний день исполком Организации освобождения Палестины является руководящим органом ПА, а сама ООП состоит из нескольких фракций, из которых ФАТХ является самой крупной. Террористические группировки ХАМАС и "Исламский джихад" в их число пока что не входят.