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YouTube 05.01 08:53   MIGnews.com

ХАМАС: только сила сработает против Израиля

Заместитель главы политбюро ХАМАСа Салах аль-Арури заявил, что резолюция Центрального комитета Ликуда, призывающая к аннексии части Западного берега “не менее опасна, чем признание администрацией США Иерусалима столицей Израиля”.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “Аль-Джазира” в среду, 3 января.

Аль-Арури подчеркнул, что решение Ликуда “уничтожило все шансы на переговоры на основе существующих норм международного права, направленных на урегулирование палестинской проблемы”.

Он также обвинил руководство ПА в том, что ее политика, препятсвует сопротивлению, тем самым, позволяя Израилю контролировать Иудею и Самарию.

“Вооруженное сопротивление должно быть применено на практике, так как лишь это может привести к уходу Израиля [с палестинских территорий]”, - отметил заместитель главы политбюро ХАМАСа.

Ранее Центральный комитет Ликуда, высший орган партии, принял резолюцию призывающую лидеров фракции аннексировать часть Западного берега и разрешить неограниченное строительство в поселениях.

Резолюция не является обязательной для депутатов Ликуда в Кнессете, но имеет политическую силу - все депутаты заинтересованы в поддержке на праймериз.
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