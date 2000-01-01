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Разведка ЦАХАЛа узнала об оружейном заводе Ирана в Ливане 05.07 10:16   MIGnews.com

Израильская разведка знает об оружейных заводах ИРИ в Ливане

Начальник военной разведки ЦАХАЛа генерал-майор Герци Халеви подтвердил правдивость статьи, опубликованной в кувейтской газете "Аль-Джарида", о создании в Ливане иранского оружейного завода.

В последние дни в арабские и израильские СМИ то и дело просачивается информация о том, что завод по производству оружия был построен по приказу Ирана, а не "Хизбаллы". На сегодняшний день досконально неизвестно, в какой мере он представляет интерес для ливанской террористической группировки.

Построить завод сокративший иранской помощь "Хизбалле" Корпус стражей Исламской революции решил на фоне оперативных и экономических умозаключений – зачем ввозить оружие и снаряды в Ливан, которые израильская авиация по пути через Сирию периодически уничтожает, если можно создавать их прямо внутри страны.

Это решение также служит своеобразной страховкой, так как Ливан - не Сирия. Ни по поставкам оружия, ни по уже существующим в этой стране запасам ракет, ни по террористической инфраструктуре ЦАХАЛ уже долгое время авиаудары не наносил.

Данное признание Халеви добавит головной боли министру обороны Авигдору Либерману, который неоднократно заверял в отсутствии намерений развязывать новую войну – ни на юге, ни на севере. Предполагается, что сперва Израиль будет бороться с оружейным заводом дипломатическими путями, так как ответственность за его строительство несет официальный Бейрут.

В то же время генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла тоже вряд ли заинтересован в начале Третьей Ливанской войны. Однако строительство такой фабрики преднамеренно или нет, но увеличивает вероятность эскалации.
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