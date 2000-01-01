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БАГАЦ запретил сносить дом убийц Абу Хдейра 05.07 11:53   MIGnews.com

БАГАЦ запретил сносить дом убийц Абу Хдейра

Верховный суд Израиля отклонил ходатайство о сносе домов убийц жителя Восточного Иерусалима, подростка Мухаммеда Абу Хдайра, которого лишили жизни в ходе ужасной мести за убийство еврейских подростков Эяля Ифраха, Гилада Шаера и Нафтали Френкеля.

Напомним, 1 июля 2014 года три еврея похитили и убили Абу Хдейра. Как показало вскрытие, 16-летний араб был сожжен заживо в лесу около Иерусалима. Главаря банды Йосефа Бен Давида приговорили к пожизненному заключению, а двое остальных в виду своего несовершеннолетия получили сроки по 21 году.

Но родителям Абу Хдейра этого показалось мало и они потребовали поступить так же, как государство поступает в отношении террористов, убивших евреев.

"Государство должно действовать против еврейских террористов как же, как и против палестинцев. Аналогично тому, как сносятся дома палестинских террористов, так же необходимо поступать и с евреями", - говорится в тексте ходатайства.

В своем постановлении БАГАЦ заявил, что антитеррористическое управление "в равной степени относится и к арабским, и к еврейским террористам, рассматривая каждый случай в соответствии с его обстоятельствами". Однако снос дома должен действовать как сдерживающий фактор, поэтому его надо осуществлять непосредственно после совершения теракта.

Учитывая длительный временной промежуток между нападением и подачей апелляции на снос, данное ходатайство было отклонено.

Стоит отметить, что на аналогичном основании суд неоднократно запрещал сносить дома и арабских террористов.
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