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Арабы изувечили виноградник сына бывшего депутата | Фото: Thinkstock05.07 16:57   MIGnews.com

Арабы изувечили виноградник сына бывшего депутата

Арабы-вандалы уничтожили 2,5 гектара виноградников недалеко от города Эш-Кодеш в Иудеи и Самарии.

По словам фермера Цви Струка, сына бывшего депутата от фракции "Байт Иегуди" Орит Струк, арабы из соседней деревни уничтожили большую часть виноградной лозы в минувшие выходные.

Фермер рассказал, что виноград сорта каберне совиньон должен был собираться всего через два месяца. Отмечается, что данный сорт ждали виноделы сов всего Израиля.

Цви Струк добавил, что уничтожение урожая в этом году обойдется ему в несколько сотен тысяч шекелей. Кроме того, повреждение виноградных лоз повлияет на их способность производить виноград на долгие годы вперед.

Для того, чтобы помочь спасти виноградник Струка, жители Эш-Кодеш начали кампанию по сбору средств для оплаты восстановления пострадавшей лозы.
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