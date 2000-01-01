05.07 16:57 MIGnews.com

Арабы изувечили виноградник сына бывшего депутата

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Арабы-вандалы уничтожили 2,5 гектара виноградников недалеко от города Эш-Кодеш в Иудеи и Самарии.По словам фермера Цви Струка, сына бывшего депутата от фракции "Байт Иегуди" Орит Струк, арабы из соседней деревни уничтожили большую часть виноградной лозы в минувшие выходные.Фермер рассказал, что виноград сорта каберне совиньон должен был собираться всего через два месяца. Отмечается, что данный сорт ждали виноделы сов всего Израиля.Цви Струк добавил, что уничтожение урожая в этом году обойдется ему в несколько сотен тысяч шекелей. Кроме того, повреждение виноградных лоз повлияет на их способность производить виноград на долгие годы вперед.Для того, чтобы помочь спасти виноградник Струка, жители Эш-Кодеш начали кампанию по сбору средств для оплаты восстановления пострадавшей лозы.