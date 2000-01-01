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ХАМАС: смертные казни не остановят теракты | Фото: Thinkstock05.08 11:11   MIGnews.com

ХАМАС: смертные казни не остановят теракты

Даже если Израиль начнет выносить признанным виновным в терроризме смертные приговоры, это не остановит палестинский террор, заявил в интервью изданию Breitbart официальный представитель ХАМАСа Хусам Бадран.

"Корни всех законов сионистов лежат в явном расизме в отношении палестинцев, которые стонут под игом оккупации и ее законов. Эти законы, и особенно этот законопроект, показывают, что эта оккупация лишена всяческих нравственных норм", - сказал он.

При этом данный "поборник нравственности" забывает о взрывах смертников, ракетных обстрелах Израиля, применении ХАМАСом живого щита из мирных палестинцев, а также регулярные призы к уничтожению Еврейского государства.

На этой неделе заместить спикера Кнессета, "ликудница" Нава Бокер, представила законопроект о легализации казней террористов, чем, по мнению Бадран, Израиль признал свою "неспособность справиться с атаками, совершаемыми молодыми палестинцами и членами Сопротивления против продолжающейся агрессии в отношении нашего народа".

Другой "моралист" – член "Народного фронта за освобождение Палестины" Рабах Мухана – пригрозил, что принятие данного закона приведет к новой интифаде и росту числа терактов организованными как "волками-одиночками", так и террористическими группировками.

"Сионистское образование никогда не прекращало казни палестинцев. Хладнокровно подстроенные казни невинных палестинцев под предлогом того, что в их вещах был найден нож, продолжаются и по сейчас", - заявил он.

Аналогичное заявление сделал и представитель "Исламского джихада" Хадер Хабиб.

"Эти законы не прекратят палестинское Сопротивление, которое продолжится как в вооруженной, так и в народной форме, особенно в виде интифады Аль-Кудс во главе с молодыми палестинцами, вооруженными камнями, ножами и примитивным оружием", - предупредил он.
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