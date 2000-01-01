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Главный военный прокурор против казни террориста из Халамиш 05.08 13:17   MIGnews.com

Главный военный прокурор против казни террориста из Халамиш

Несмотря на призывы ряда членов израильского правительства казнить 19-летнего Омара аль-Абеда – арабского террориста, который 21 июля совершил теракт в поселении Халамиш, убив 70-летнего Йосефа Соломона и двух его детей – 46-летнюю Хае и 36-летнего Эльада – главный военный прокурор ЦАХАЛа, бригадный генерал Шарон Афек, вынес решение против этой просьбы.

Как пишет портал Ynet, глава пресс-службы Афека, майор Эли Левертов, отвечая на прошлой неделе на дополнительные вопросы адвоката Йосси Фокса, сказал:

"Военный прокурор денно и нощно трудится над привлечением к ответственности террористов, которые навредили или попытались навредить гражданам Израиля. Политика правоохранительных органов в Израиле заключается не в том, чтобы требовать смертной казни, даже если это право закреплено в законе. Эта политика действует уже долгие годы и останется она без изменений", - заявил Леревтов.

По словам Йосси Фокса "невозможно вообразить, чтобы политика наказания террористов в разгар волны террора определялась генералом из военных адвокатов вопреки позиции премьер-министра и других членов кабинета министров".

Напомним, что за всю историю существования Израиля высшая степень наказания осуществлялась тут только один раз – в отношении архитектора "Окончательного решения еврейского вопроса" Адольфа Эйхмана в 1962 году.
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