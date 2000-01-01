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ХАМАС выдвинул условие для разоружения: перемирие с Израилем 05.10 12:58   MIGnews.com

ХАМАС выдвинул ФАТХу условие для разоружения: мир с Израилем

Каир уведомил Рамаллу о том, что ХАМАС не станет даже обсуждать с ФАТХом возможность своего разоружения до подписания мирного соглашения с Израилем, сообщает арабская пресса.

Как пишет газета "Рай аль-Юм", в ходе их недавней встречи глава главного разведывательного ведомства Египта Халед Фаузи заявил председателю палестинской автономии Махмуду Аббаса, что ХАМАС передал ФАТХу три требования, без выполнения которых разоружение невозможно: примирение между палестинцами, новые выборы палестинского руководства и решение арабо-израильского конфликта.

Напомним, что ранее на этой неделе глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе предупредил о том, что группировка не откажется от вооруженной борьбы против Еврейского государства.

"Пока длится оккупация нашей земли, наш народ будет иметь право на оружие и сопротивление оккупации всеми формами", - заявил он в телеинтервью.

В то же время, он заверил, что ХАМАС не станет в единоличном порядке объявлять войну Израилю.

"Мы готовы вести с палестинскими группировками и ФАТХом переговоры о едином решении на счет мира или войны", - добавил Ханийе.

Можно допустить, что подобные уступки вряд ли удовлетворят Аббаса, который потребовал передать "все в руки Палестинской администрации".

"Пограничные пропуски, безопасность и все министерства должны находиться под нашим контролем", - сказал он в интервью 3 октября.
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