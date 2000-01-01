05.10 14:43 MIGnews.com

"Мир с Израилем невозможен"

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В прошлом высокопоставленный чиновник ФАТХ, а ныне один из кровных врагов Абу Мазена, объявленный персоной "нон грата" в Палестинской автономии Мохаммед Дахлан считает, что приоритетом "номер один" для палестинцев должны быть не "так называемые переговоры" с Израилем, а решение внутренних разногласий.В опубликованном вчера интервью агентству Reuters он назвал вопрос о примирении между ФАТХом и ХАМАСом "более священным", "более важным" и "на сегодняшний день более полезным", нежели арабо-израильский мирный процесс."Идет полная иудаизация всего Западного Берега, а не только Иерусалима ... Реализовать формулу "двух государств" невозможно, поэтому пора ее убрать с политического горизонта", - добавил он.Общаясь с Reuters в телефонном режиме из Абу-Даби, Дахлан приветствовал прогресс в отношениях между ФАТХом и ХАМАСом, не забыв выделить и ту, роль, которую сыграл в примирении он лично."Для нас было большой честью … добиться этих договоренностей между ХАМАСом и Египтом. Без примирения с ХАМАСом и без понимания ХАМАСом потребностей национальной безопасности Египта не может быть никакого серьезного примирения, и никто, кроме Египта, не сможет сыграть в этом эффективную роль", - сказал Дахлан.Мохаммед Дахлан призвал ХАМАС "проявить больше терпения, потому что все хорошее еще впереди".Кроме того, он отверг идею мирного соглашения с Израилем."Шансы на так называемую "сделку века" равны нулю, потому что Нетаниягу не хочет мира, и он навязал нам реальность в виде 700 тысяч поселенцев на Западном Берегу и в Иерусалиме, которые сделали невозможным решение путем "двух государств", - считает собеседник Reuters.Что же касается личного, то Дахлан, хоть и обвиняет Махмуда Аббаса в "преступлениях и ошибках", но ради воссоединения ФАТХа он готов примириться с 82-летним председателем ПА."Его очередь действовать. И мы готовы ко всем его решениям", - заверил араб.