Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







`Мир с Израилем невозможен` 05.10 14:43   MIGnews.com

"Мир с Израилем невозможен"

В прошлом высокопоставленный чиновник ФАТХ, а ныне один из кровных врагов Абу Мазена, объявленный персоной "нон грата" в Палестинской автономии Мохаммед Дахлан считает, что приоритетом "номер один" для палестинцев должны быть не "так называемые переговоры" с Израилем, а решение внутренних разногласий.

В опубликованном вчера интервью агентству Reuters он назвал вопрос о примирении между ФАТХом и ХАМАСом "более священным", "более важным" и "на сегодняшний день более полезным", нежели арабо-израильский мирный процесс.

"Идет полная иудаизация всего Западного Берега, а не только Иерусалима ... Реализовать формулу "двух государств" невозможно, поэтому пора ее убрать с политического горизонта", - добавил он.

Общаясь с Reuters в телефонном режиме из Абу-Даби, Дахлан приветствовал прогресс в отношениях между ФАТХом и ХАМАСом, не забыв выделить и ту, роль, которую сыграл в примирении он лично.

"Для нас было большой честью … добиться этих договоренностей между ХАМАСом и Египтом. Без примирения с ХАМАСом и без понимания ХАМАСом потребностей национальной безопасности Египта не может быть никакого серьезного примирения, и никто, кроме Египта, не сможет сыграть в этом эффективную роль", - сказал Дахлан.

Мохаммед Дахлан призвал ХАМАС "проявить больше терпения, потому что все хорошее еще впереди".

Кроме того, он отверг идею мирного соглашения с Израилем.

"Шансы на так называемую "сделку века" равны нулю, потому что Нетаниягу не хочет мира, и он навязал нам реальность в виде 700 тысяч поселенцев на Западном Берегу и в Иерусалиме, которые сделали невозможным решение путем "двух государств", - считает собеседник Reuters.

Что же касается личного, то Дахлан, хоть и обвиняет Махмуда Аббаса в "преступлениях и ошибках", но ради воссоединения ФАТХа он готов примириться с 82-летним председателем ПА.

"Его очередь действовать. И мы готовы ко всем его решениям", - заверил араб.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:50
Наушники Google автоматически переводят с 40 языков
15:10
Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо Исигуро
14:23
19-летняя солдатка умерла из-за халатности тюремных врачей
13:44
Король Салман прилетел в Москву, а под ним сломался трап  
13:36
Раскрыт маршрут выезда боевиков ИГ из зоны боевых действий
12:58
ХАМАС выдвинул ФАТХу условие для разоружения: мир с Израилем
12:42
Историк: Нацистская оккупация - не так уж и плохо для евреев
12:26
Министр экономики Испании: Каталония не будет независимой
11:09
Грызня правых: из Альтернативы для Германии ушел еще депутат
10:58
ЦРУ рассекретило советскую программу по запуску спутника
10:42
Родственник-гей оказался депутату-ортодоксу ближе Торы
09:23
Российские ученые скоро смогут тщательно изучить вселенную
08:41
Аббас прославляет убийц израильских детей за счет Бельгии
08:23
Если КНДР нанесет ядерный удар - огромные потери неизбежны
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus