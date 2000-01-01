Аббас прославляет убийц израильских детей за счет Бельгии
Бельгия оказалась под градом критики – построенное на деньги местных налогоплательщиков в ПА учебное заведение переименовали в честь арабской террористки, ответственной за убийство 13 израильских детей.
Как сообщает Algemeiner, министерство образования ПА преобразовало среднюю школу для девочек в расположенной к югу от Хеврона арабской деревне Бейт-Авва в начальную смешанную школу им. Далаль Муграби.
Напомним, что так звали террористку руководившую терактом на Прибрежном шоссе, в ходе которого 11 боевиков ФАТХ в 1978 году захватили и расстреляли пассажирский автобус. В результате кровавой атаки погибли 37 израильтян, в том числе 13 детей. Сама террористка была ликвидирована израильскими военными.
Согласно памятной доске, установленной на школе, она была построена на средства, выделенные правительством Королевства Бельгия и бельгийским агентством развития BTC. Согласно образовательным нормативам ПА, логотип школы включает в себя карту суверенного Израиля с подписью "Палестина", а на ее странице в Facebook воспеваются террористы, совершившие атаки в ходе последней волны насилия против израильтян.
Директор Трансатлантического института AJC Даниэль Швамменталь призвал бельгийское правительство расследовать данный вопрос и настоять на том, чтобы ПА немедленно переименовала школу.
Он называет это еще одним примером подпитывающей террор и ненависть культуры подстрекательства, развитой в палестинском обществе Абу Мазеном, что являет собой доказательством его неготовности ни к каким мирным переговорам с Израилем.
"Называя школу в честь террористки, ПА даже в маленьких детях воспитывает решительную настроенность на то, чтобы этот конфликт продлится и в следующем поколении", - говорит он.
Глава европейского бюро некоммерческой организации Monitor Ольга Дойч назвала это "отвратительным примером поддержки прославления террора на бельгийские деньги" и призвала Брюссель последовать примеру Норвегии и потребовать вернуть средства, потраченные на подобные немирные инициативы.
Но палестинцам рано расстраиваться. На своем сайте бельгийское агентство развития BTC сообщило, что к 2020 году оно профинансирует строительство еще 10 школ, ведь остается еще так много не воспетых террористов.