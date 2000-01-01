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ХАМАС и Исламский джихад призвали ООП не признавать Израиль 06.01 10:52   MIGnews.com

ХАМАС и Исламский джихад призвали ООП не признавать Израиль

Руководство палестинских террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад" призвало Организацию освобождения Палестины отказаться от своего признания Израиля в рамках "соглашений в Осло", подписанных в 1993 году.

В распространенном в электронном виде официальном заявлении представитель ХАМАСа в Газе Хазем Кассем заявил, что ООП "должна немедленно отозвать свое признание израильского образования", и призвал Палестинскую администрацию прекратить координацию в сфере безопасности с Израилем.

"Оружие Сопротивления – это красная линия, которая никогда не будет перейдена, оставлена или подвергнута обсуждению", - подчеркнул он.

В то же время лидер "Исламского джихада" в Газе Хадер Хабиб заявил о важности продолжения на "палестинских территориях" интифады, которая, как он напомнил, началась в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Как и представитель ХАМАСа, Хабиб призвал ООП отказаться от признания "сионистского образования" и разорвать координацию безопасности с Израилем.

Стоит отметить, что ранее обе группировки получили приглашения для участия в заседании Центрального совета Палестины (парламента ООП) 14 января, на котором будут обсуждаться последствия "Иерусалимской декларации" Трампа, а также возможность включения ХАМАСа и "Исламского джихада" в состав исполкома ООП.
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