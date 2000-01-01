Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








06.07 10:55   MIGnews.com

Палестинские арабы хвастаются сотнями атак против израильтян

Газета "Палестина", связанная с ХАМАСом, опубликовала в среду, 5 июля, статистические данные о недавних нападениях на израильтян, которые совершили различные террористические группировки.

Так, издание утверждает, что в первой половине текущего года было совершено 161 нападение. В частности, 80 атак камнеметателей, 25 нападений с использованием колющего оружия, 29 – со стрельбой, 9 автомобильных терактов и 39 - с использованием взрывных устройств.

Помимо этого, согласно предоставленным данным, в Иудее и Самарии было совершено 363 нападения с использованием "коктейлей Молотова", а жесткие столкновения с силами безопасности Израиля происходили более 2094 раза.

В Израиле жертвами атак стали 11 человек и 208 были ранены по сравнению с 51 арабами, которые были убиты, в том числе четыре женщины и 6 несовершеннолетних.

С палестинской стороны были убиты 26 жителей Иудеи и Самарии, 16 - жители Газы, 6 - из Иерусалима, 2 - израильские арабы, и один – гражданин Иордании.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:29
Больше тысячи подростков в Израиле занимаются проституцией
11:05
Наводнение в Японии: пропали не менее 15 человек
10:32
Путин отметил эффективность формата G20
10:10
Следующая война начнется в Газе
09:54
"Резолюция доказывает ложные басни Израиля об Иерусалиме"
09:35
Гарри Каспаров возобновит карьеру шахматиста спустя 12 лет
09:12
Женщины возмущены обсуждением фальшивых жалоб на секс-атаки
09:01
Араба, планировавшего атаку в синагоге, приговорили к тюрьме
08:46
Трамп и Путин обсудят ситуацию в Сирии на саммите G20
08:32
Ханийе высоко оценил поддержку Катара
08:16
Пакистан "пристально следит" за поездкой Моди в Израиль
07:40
В Тель-Авиве появится автомобильный аналог Тель Офан
07:13
Макрон нажал ядерную кнопку
06:31
Новый закон о дополнительной защите для жертв педофилов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus