06.07 10:55 MIGnews.com

Палестинские арабы хвастаются сотнями атак против израильтян

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Газета "Палестина", связанная с ХАМАСом, опубликовала в среду, 5 июля, статистические данные о недавних нападениях на израильтян, которые совершили различные террористические группировки.Так, издание утверждает, что в первой половине текущего года было совершено 161 нападение. В частности, 80 атак камнеметателей, 25 нападений с использованием колющего оружия, 29 – со стрельбой, 9 автомобильных терактов и 39 - с использованием взрывных устройств.Помимо этого, согласно предоставленным данным, в Иудее и Самарии было совершено 363 нападения с использованием "коктейлей Молотова", а жесткие столкновения с силами безопасности Израиля происходили более 2094 раза.В Израиле жертвами атак стали 11 человек и 208 были ранены по сравнению с 51 арабами, которые были убиты, в том числе четыре женщины и 6 несовершеннолетних.С палестинской стороны были убиты 26 жителей Иудеи и Самарии, 16 - жители Газы, 6 - из Иерусалима, 2 - израильские арабы, и один – гражданин Иордании.