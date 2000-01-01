06.07 11:50 MIGnews.com

Макрон осудил поселенческую деятельность Израиля

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Комментарии

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил поселенческую деятельность Израиля в Иудеи и Самарии. Комментарии французского лидера были сделаны во время его встречи с председателем ПА Махмудом Аббасом в Париже в среду, 5 июля.Выражая свою озабоченность касательно "ухудшающейся ситуации" в Иудеи и Самарии, Восточном Иерусалиме и Газе, Макрон заявил, что продолжающееся "отсутствие политического горизонта питает отчаяние и экстремизм".Французский лидер повторил, что Франция не видит "более жизнеспособной альтернативы решения конфликта, как создание двух государств для двух народов". При этом Макрон подчеркнул, что израильское строительство в Иудее и Самарии достигло "беспрецедентного уровня" с начала текущего года.В свою очередь, Абу Мазен заявил, что его руководство готово подписать мирное соглашение и лишь ждет ответа от правительства Израиля, передает телеканал i24news.Также Аббас подтвердил свое желание "работать с президентом Трампом над достижением исторического мирного соглашения между Израилем и ПА по принципу создания двух государств для двух народов".