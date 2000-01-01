06.07 18:34 MIGnews.com

Аббас клянется никогда не прекращать платить террористам

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Председатель ПА Махмуд Аббас поклялся никогда не прекращать платить террористам, отбывающим сроки в тюрьмах Израиля, даже если это будет стоить ему работы."Даже если мне придется покинуть свое кресло, я не пойду на компромисс в отношении зарплат шахидам или заключенным, поскольку я – президент всего палестинского народа, включая заключенных, шахидов, раненых и изгнанников", - говорится на странице ФАТХа в Facebook.Согласно приведенному на странице бюджету ПА, в 2016 году администрация выплатила 26 800 семьям "шахидов" 660 млн. шекелей, а 6 500 заключенным террористам – 486 млн. шекелей.Напомним, что Израиль и США продолжают оказывать давление на Рамаллу, чтобы палестинское руководство перестало поощрять террор, платя террористам и их семьям.