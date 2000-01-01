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Резолюция подтверждает ложные басни Израиля об Иерусалиме | Фото: Thinkstock06.07 09:54   MIGnews.com

Резолюция подтверждает ложные басни Израиля об Иерусалиме

Исполнительный совет ЮНЕСКО подтвердил, что басни Израиля касательно Иерусалима являются ложными. Об этом заявили руководства ПА и ХАМАСа в среду, 5 июля, после того как 10 стран проголосовали за принятие резолюции ЮНЕСКО о том, что Израиль является "оккупирующей державой" в Иерусалиме, а также раскритиковали археологические раскопки в городе.

Представитель ХАМАСа Абдулатиф аль-Куану заявил, что новая резолюция ЮНЕСКО опровергает "ложные басни Израиля" и утверждает права палестинцев в Иерусалиме и на мечеть Аль-Акса.

Аналогичное заявление сделал и представитель ПА Юсуф Аль-Махмуд в интервью информационному агентству wafa.

Он призвал международное сообщество "соблюдать эти решения на местах, чтобы положить конец несправедливости, угнетению и господству, которые оккупированная держава практикует против наших непоколебимых людей в Иерусалиме и против исламских и христианских святынь города".
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