06.08 15:45 MIGnews.com

Абасс: Иерусалим - вечная столица Палестины

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В своем выступлении в субботу вечером президент Палестинской администрации (ПА) Махмуд Аббас назвал Иерусалим «вечной столицей государства Палестины".Как сообщает информационное агентство "Вафа", обращаясь к сотням жителям Иерусалима в штаб-квартире президента в Рамалле, Аббас заявил, что «палестинское руководство откликнулось на призывы иерусалимцев, и будет продолжать это делать».По словам Аббаса, "несмотря на репрессии израильских сил против демонстраций на оккупированной палестинской территории, в ходе которых шесть палестинцев были убиты, Израиль в конечном итоге отступил и удалил все новые устройства безопасности в этом районе, что является победой палестинцев"."Хотя Израиль официально аннексировал Восточный Иерусалим в 1980 году, по мнению палестинцев и международного сообщества, город остался частью оккупированной палестинской территории, и будет считаться столицей любого будущего палестинского государства", заявил Махмуд Аббас.