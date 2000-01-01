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Иорданский король копает яму Израилю | Фото: Flickr06.08 15:55   MIGnews.com

Иорданский король роет Израилю дипломатическую яму

Недавние шаги, предпринятые израильским правительством по преодолению дипломатического кризиса с Иорданией, потерпели неудачу, и теперь Амман готовится, пишет арабское издание "Рай аль-Юм".

Согласно опубликованной в газете статье, король Абдалла II собирается подговорить саудовского короля Салмана разорвать все скрытые связи с Еврейским государством.

Как известно, хоть Саудовская Аравия, как и абсолютное большинство, официально не признает Израиль, тайные отношения между Эр-Риядом и Иерусалимом хорошо всем известны.

Также, как уже сообщалось, на завтра запланирован визит короля Абдаллы в Рамаллу, где в штаб-квартире ПА он встретится с ее председателем Махмудом Аббасом.

Напомним, что Амман и Иерусалим побили горшки после того, как 23 июля охранник израильского посольства в Иордании Зив Мояль застрелил 17-летнего иорданца Мохаммеда аль-Джуду, который пришел установить мебель в резиденции израильского посла. Так как в результате возникшего денежного спора араб первым напал на охранника, ранив его в грудь и спину, "Зив" называет случившееся самообороной. Однако шальной пулей был также убит и домовладелец.

Усугубилf ситуацию и установка за Храмовой Горе видеокамер и металлоискателей.
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