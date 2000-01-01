Израиль лишил гражданства араба, пытавшего задавить солдатку

Мировой суд Хайфы лишил гражданства 21-летнего израильского араба Алу Раеда Ахмада Зиуда из Умм аль-Фахм, осужденного за совершение в позапрошлом году теракта, в результате которого серьезно пострадали четыре человека, включая солдатку ЦАХАЛа.
Теракт был совершен 12 октября 2015 года на дороге 65 у въезда в киббуц Ган-Шмуэль. Зиуд сбил на автомобиле военнослужащую Армии обороны Израиля Ораль Азури, после чего вышел и с криком "Аллах Акбар!" атаковал ножом прохожих, ранив молодого парня, 15-летнюю девочку и 45-летнего мужчину.
В июне прошлого года террориста приговорили к 25 годам лишения свободы. Сегодня же по поданному в мае прошлого года ходатайству министра внутренних дел Израиля Арье Дери суд постановил с октября лишить террориста израильского гражданства, после чего присвоить ему статус временного жителя. Кроме того, Дери предупредил семью террориста о том, что его отцу будет отказано в продлении статуса временного жителя.
Министр отметил, что данная мера поможет предотвратить атаки в будущем.
"Решение суда усилит сдерживание (терактов - ред.) и нашу кампанию по обороне безопасности страны. Данное решение однозначно демонстрирует то, что любой человек, наносящий ущерб государству или его гражданам, не может быть его частью", - гласит его заявление.
Решение суда было одобрено генеральным прокурором, а также и заместителем председателя мирового суда Хайфы Авраамом Эльякимом, который назвал данную меру пресечения "соразмерной и пропорциональной".
"У каждого гражданина наряду с правами есть и обязательства. Одним из них является важное обязательство лояльности государству, что выражается также в несовершении терактов. Мы не можем позволить израильскому гражданину влиять на жизнь и достоинство других израильских граждан, и тот, кто решает совершить это через теракты, необходимо убрать из общества", - цитирует его The Times of Israel.
Как сообщают активисты НГО "Адала", это стало первым подобным случаем в истории Израиля.
"В нарушение международного права Алаа Зиуд останется без гражданства", - гласит заявление организации, называет это "опасным прецедентом".
В Ассоциации гражданских прав в Израиле также осудили судебное решение.