06.08 09:32 MIGnews.com

Арестована банда, обстреливавшая Бейт Эль

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Спецназ ЦАХАЛа провел минувшей ночью операцию по задержанию членов террористической банды , обстрелявших блок-пост у поселения Бейт Эль.В момент обстрела к блок-посту было послано усиление, члены которого быстро идентифицировали и арестовали трех террористов.В результате обстрела блок-посту был причинен ущерб, но солдаты и жители поселения не пострадали.Силы безопасности допрашивают арестованных террористов.