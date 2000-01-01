06.08 09:32 MIGnews.com
Арестована банда, обстреливавшая Бейт Эль
Спецназ ЦАХАЛа провел минувшей ночью операцию по задержанию членов террористической банды , обстрелявших блок-пост у поселения Бейт Эль.
В момент обстрела к блок-посту было послано усиление, члены которого быстро идентифицировали и арестовали трех террористов.
В результате обстрела блок-посту был причинен ущерб, но солдаты и жители поселения не пострадали.
Силы безопасности допрашивают арестованных террористов.
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