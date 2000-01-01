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06.10 16:23   MIGnews.com

Израиль осуждают за самооборону

В то время, как Испания сооружает стену по границе своего государства с анклавами Сеутой и Мелильей, Америка вовсю планирует отгородиться от Мексики, а Северная Корея разделена ограждением с Южной – мировое сообщество продолжает осуждать Израиль, чьё правительство также приняло решение защитить свои территории.

"Палестинский народ систематически занимается подстрекательством и проявляет ненавить с отношении израильтян", - не устаёт повторять премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Система контрольно-пропускных пунктов нацелена на то, чтобы предотвратить террористические атаки со стороны палестинцев, пишет Arutz Sheva.

"Стена безопасности выполняет свою работу. 60 израильтян погибли в результате терактов с начала последней волны палестинской агрессии, которая стартовала в 2015 году", - отметил Ницан Нуриэль, бывший глава антитеррористического бюро премьер-министра.

Согласно данным, предоставленным в Шабаке, на сегодняшний день Израиль смог предотвратить около 200 террористических атак.

И, тем не менее, не смотря на все выше перечисленные цифры и аргументы, израильские ограждения были осуждены Междунарожным Судом и подверглись общественной критике на западе.
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