06.10 17:40 MIGnews.com

Австрия: Антиизраильские высказывания имама в мечети

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Мечети Вены и Гамбурга, контролируемые иранским режимом, оказывают содействие антисемитизму в обществе. Мечеть Имама Али в столице Австрии также пропагандирует дискриминацию в отношении женщин.На одной из служб, которые проходили в мечети Имама Али в феврале, имам сокрушался по поводу того, что исламский мир настолько погряз в собственных проблемах, что упустил из виду палестинцев, пока сам ведёт переговоры с "безжалостным узурпатором". Несмотря на то, что название государства Израиль не было сказано вслух, сомнений в том, что речь шла именно о Еврейском государстве, быть не может, пишет The Jerusalem Post.Мечеть является частью Исламского центра Вены, который ежегодно занимается организацией митингов с призывами уничтожить государство Израиль. Активное учатие на таких мероприятиях принимают австрийские неонацисты. В частности, на последнем митинге антиизраильские активисты выкрикивали фразы "сионизм – это фашизм".