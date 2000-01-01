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ЛАГ добивается признания палестинского государства в ООН | Фото:07.01 12:38   MIGnews.com

ЛАГ добивается признания палестинского государства в ООН

Лига арабских государств объявила о намерении добиваться международного признания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Об этом, как сообщил телеканал Sky News Arabia, заявил в субботу министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади по окончании совещания министерского Совета ЛАГ по Иерусалиму, которое состоялось в столице королевства — городе Амман.

"Лига арабских государств будет стремиться к международному признанию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме после того, как Вашингтон признал священный город столицей Израиля", — заявил министр иностранных дел Иордании.

По словам ас-Сафади, в ходе совещания министры подтвердили, что арабские страны "отвергают любые шаги, направленные на изменение статуса Иерусалима, в том числе и недавнее решение администрации США о признании этого города столицей Израиля".

Министр также подчеркнул, что Саудовская Аравия всегда была решительным сторонником законных требований палестинцев, подчеркнув, что решение палестино-израильского конфликта на основе реализации принципа двух государств является ключевым для установления мира на Ближнем Востоке.
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