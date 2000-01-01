ЛАГ добивается признания палестинского государства в ООН
Лига арабских государств объявила о намерении добиваться международного признания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Об этом, как сообщил телеканал Sky News Arabia, заявил в субботу министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади по окончании совещания министерского Совета ЛАГ по Иерусалиму, которое состоялось в столице королевства — городе Амман.
"Лига арабских государств будет стремиться к международному признанию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме после того, как Вашингтон признал священный город столицей Израиля", — заявил министр иностранных дел Иордании.
По словам ас-Сафади, в ходе совещания министры подтвердили, что арабские страны "отвергают любые шаги, направленные на изменение статуса Иерусалима, в том числе и недавнее решение администрации США о признании этого города столицей Израиля".
Министр также подчеркнул, что Саудовская Аравия всегда была решительным сторонником законных требований палестинцев, подчеркнув, что решение палестино-израильского конфликта на основе реализации принципа двух государств является ключевым для установления мира на Ближнем Востоке.