07.01 20:24 MIGnews.com

Позиция Египта по Иерусалиму остается неизменной

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Власти Египта опровергли сообщения в СМИ о том, что Каир пересмотрел свою позицию по Иерусалиму.В воскресенье, 7 января, в Каире заявили, что сообщения являются ложными. Президент Египта Ас-Сиси и глава МИД поддержали идею сделать Восточный Иерусалим столицей будущего палестинского государства. Также власти категорически отвергли тот факт, что Рамалла может быть столицей “Палестины”, сообщает Ynet.Ранее издание New York Times написало, что представитель египетской военной разведки капитан Ашраф аль-Коли позвонил в несколько ток-шоу и поддержал иерусалимскую декларацию Трампа.После того, как глава Белого дома произнес речь о статусе Иерусалима, Ашраф аль-Холи обратился к нескольким влиятельным ведущим египетских ток-шоу. Он заявил им: "Вместо того, чтобы осуждать решение США, они должны убедить своих читателей согласиться с ним", пишет газета.Ашраф аль-Холи подчеркнул: "Египет, как и все "арабские братья", будет публично осуждать это решение".Он также отметил, что борьба с Израилем не отвечает национальным интересам Египта, а палестинцам, по его мнению, "следует довольствоваться Рамаллой".