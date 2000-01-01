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ЦАХАЛ опубликовал отчет о борьбе с террором в 2017 году | Фото:07.01 10:04   MIGnews.com

ЦАХАЛ опубликовал отчет о борьбе с террором в 2017 году

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала отчет за 2017 год, в котором приведены данные о борьбе с террором.

В отчете ЦАХАЛа говорится, что в 2017 году совместными усилиями армии, общей службы безопасности (ШАБАК) и других силовых структур были задержаны 3617 подозреваемых в террористической деятельности (в 2016-м были задержаны 3143 подозреваемых в терроре).

Согласно анализу обновленных данных, командование ЦАХАЛ пришло к выводу, что в прошлом году было совершено 99 террористических актов или нападений в Иудее и Самарии. 20 израильтян погибли и 169 получили ранения в результате 99 террористических атак в 2017 году.

Нельзя не сравнить эту цифру с показателями предыдущего, 2016, года, когда произошло 269 террористических актов или нападений.

По данным ЦАХАЛа, в течение 2017 года Израиль подвергся 35 ракетным атакам из сектора Газы – на 15 больше, чем в 2016 году. Израильские танки, артиллерия и авиация атаковали в течение года 59 целей в секторе Газы в качестве ответа на ракетные и минометные обстрелы. Среди атакованных ЦАХАЛом целей были ракетные пусковые установки, наблюдательные вышки, командные пункты и тренировочные лагеря ХАМАСа.

В ходе оперативной деятельности сил ЦАХАЛ в течение 2017 года в регионе Ие“Ша, были конфискованы 10061120 шекелей "террористических денег", которые либо использовались для подготовки к совершению терактов, либо которыми вознаграждались террористы, совершившие нападения на евреев.

В течение прошедшего года на территориях Иудеи и Самарии по подозрению в террористической деятельности были арестованы 3,617 палестинцев – на 500 человек больше, чем в 2016 году.

По данным армейской пресс-службы, в 2017 году были обнаружены и ликвидированы 42 оружейных мастерских террористов в Иудее и Самарии, было изъято 455 оружия (в 2016 году были ликвидированы 40 оружейных мастерских). Количество изъятого оружия за год почти не изменилось (445 в 2016 году), но значительно увеличилось по сравнению с 2015 годом (170 единиц конфискованного оружия).

Отмечается, что в минувшем году интенсивность обстрелов из Газы несколько возросла, но была одной из самых низких за последнее десятилетие.

В отчете также подчеркивается, что ни один нелегальный иммигрант не проник в прошедшем году в Израиль с территории Синайского полуострова.
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