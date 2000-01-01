ООП: Никки Хейли объявила крестовый поход против Палестины
Известная своей многолетней поддержкой терроризма высокопоставленная чиновница Организацией освобождения Палестины Ханан Ашрави раскритиковала постоянного представителя США в ООН Никки Хейли в "крестовом походе" против палестинского народа.
В распространенном ООП заявлении говорится, что Хейли возглавила "крестовый поход одной женщины … против Палестины и палестинского народа по отдельности и в целом".
"Благодаря навязчивой и целенаправленной кампании запугивания и угроз, крестовый поход мисс Хейли не упускает возможности оказать давление на всех, кто стремится оспаривать израильскую безнаказанность и систематическое пренебрежение к подходу цивилизованного мира. В своих выражениях, речах и подходе она больше перекликается с премьер-министром Нетаниягу, послом Израиля в ООН Дани Даноном и приоритетами Шелдона Адельсона, нежели с официальной политикой США", - заявила Ашрави ранее на этой неделе.
За американскую дипломатку вступился пресс-секретарь израильского МИДа Эммануэль Нахшон.