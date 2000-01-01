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ООП: Никки Хейли объявила крестовый поход против Палестины | Фото: Daniel Huizinga/Flickr07.07 10:41   MIGnews.com

ООП: Никки Хейли объявила крестовый поход против Палестины

Известная своей многолетней поддержкой терроризма высокопоставленная чиновница Организацией освобождения Палестины Ханан Ашрави раскритиковала постоянного представителя США в ООН Никки Хейли в "крестовом походе" против палестинского народа.

В распространенном ООП заявлении говорится, что Хейли возглавила "крестовый поход одной женщины … против Палестины и палестинского народа по отдельности и в целом".

"Благодаря навязчивой и целенаправленной кампании запугивания и угроз, крестовый поход мисс Хейли не упускает возможности оказать давление на всех, кто стремится оспаривать израильскую безнаказанность и систематическое пренебрежение к подходу цивилизованного мира. В своих выражениях, речах и подходе она больше перекликается с премьер-министром Нетаниягу, послом Израиля в ООН Дани Даноном и приоритетами Шелдона Адельсона, нежели с официальной политикой США", - заявила Ашрави ранее на этой неделе.

За американскую дипломатку вступился пресс-секретарь израильского МИДа Эммануэль Нахшон.


"Не особо удивительно недовольство Ханан Ашрави. Никки Хейли борется за справедливое отношение к Израилю -
именно то, чего палестинцы не хотят", - написал он в Twitter.
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