Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








flickr/Prime Minister of Israel 07.07 19:25   MIGnews.com

Израиль осудил "бредовую" резолюцию ЮНЕСКО

Израиль гневно и презрительно отреагировал на решение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объявить Хеврон находящимся под угрозой исчезновения палестинским объектом всемирного наследия, а израильские чиновники сделали ряд заявлений, осуждающих еще одну "бредовую" резолюцию ЮНЕСКО.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу раскритиковал решение ЮНЕСКО в Twitter, разместив короткий видеоролик, в котором он обещает защитить место Могилы патриархов в Хевроне, почитаемое как библейское захоронение еврейских патриархов и матриархов.

"Еще одно иллюзорное решение ЮНЕСКО. На этот раз они решили, что Могила Патриархов в Хевроне является палестинским местом, а не еврейским, и указали, что это место находится под угрозой исчезновения. Не еврейское место?" - спросил негодующий Нетаниягу.

"Кто там похоронен? Авраам, Исаак и Иаков, Сара, Ривка, Лия, наши патриархи и матриархи. Место находится в опасности? Фактически, только в тех местах, где присутствует Израиль, как и Хеврон, существует свобода религии для всех. На Ближнем Востоке они бомбят мечети, церкви и синагоги, в местах, где нет Израиля", - продолжал он.

Биньямин Нетаниягу добавил, что Израиль "будет продолжать защищать Гробницу Патриархов, свободу религии для всех, и мы также будем продолжать защищать правду".

В речи после спорного голосования в пятницу, 7 июля, посол Израиля сообщил ЮНЕСКО, что "ремонт его ванной более важен, чем это решение".

В ходе своего выступления израильский посол несколько раз прерывался на звонок телефона. Во время своей сердитой речи он сказал, что его водопроводчик ищет его из-за неотложной проблемы с туалетом в его квартире в Париже. Его ванная комната, сказал Кармель Шама-Хакоэн, была "гораздо важнее, чем решение, которое вы только что вынесли".

Шама-Хакоэн обвинил председателя сессии в том, что он не проводит по-настоящему тайного голосования, поскольку председатель приказал делегатам подойти к передней части зала и положить запечатанный конверт в ящик перед другими дипломатами. Израильский посланник заявил, что ему обещали, что голосование состоится за занавесом, в надежде, что это позволит делегатам из умеренных арабских государств отказаться от предложения, выдвинутого палестинцами.

Могила Патриархов в настоящее время является третьим культурным местом в "Списке всемирного наследия, находящимся под угрозой" ЮНЕСКО, зарегистрированным в "Палестине".

"Хевронская" резолюция отрицает тысячи лет еврейской связи с местом, и возмущение Иерусалима этим решением было очевидно.

Гилад Эрдан, министр общественной безопасности, сказал, что решение ЮНЕСКО является "лицемерным".

"Нет конца лицемерию. Палестинцы продолжают свою кампанию подстрекательства и лгут через ЮНЕСКО", - сказал Эрдан в своем заявлении.

Министр образования Нафтали Беннет, который также возглавляет израильский национальный комитет ЮНЕСКО, также выступил против этого решения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:17
Землетрясение на юго-востоке Японии
17:55
Сеул назвал испытания КНДР "ядерной провокацией"
17:24
Кац предложил провести заседание правительства в Хевроне
16:55
В Турции задержали 29 подозреваемых боевиков ISIS
16:21
Боевики ISIS атакуют в Ираке: погибли 2 журналиста
15:47
Путин проведет переговоры с лидерами девяти стран G20
15:23
Либерман: ЮНЕСКО – антисемитская организация
14:47
В отношении Макрона начали расследование
13:57
Леваки громят коммерческий квартал Гамбурга  
13:44
16-летний индонезиец женился на 71-летней старухе
13:12
Опрос: Ни Габай, ни Перец не помогут тонущей "Аводе"
12:37
Евросоюз поддержит Великобританию, если она отменит Brexit
11:46
Башар Асад продлил перемирие на юге Сирии
11:44
СМИ: Вашингтон согласен оставить Асада у власти в Сирии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus