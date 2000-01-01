07.07 19:25 MIGnews.com

Израиль осудил "бредовую" резолюцию ЮНЕСКО

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Израиль гневно и презрительно отреагировал на решение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объявить Хеврон находящимся под угрозой исчезновения палестинским объектом всемирного наследия, а израильские чиновники сделали ряд заявлений, осуждающих еще одну "бредовую" резолюцию ЮНЕСКО.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу раскритиковал решение ЮНЕСКО в Twitter, разместив короткий видеоролик, в котором он обещает защитить место Могилы патриархов в Хевроне, почитаемое как библейское захоронение еврейских патриархов и матриархов."Еще одно иллюзорное решение ЮНЕСКО. На этот раз они решили, что Могила Патриархов в Хевроне является палестинским местом, а не еврейским, и указали, что это место находится под угрозой исчезновения. Не еврейское место?" - спросил негодующий Нетаниягу."Кто там похоронен? Авраам, Исаак и Иаков, Сара, Ривка, Лия, наши патриархи и матриархи. Место находится в опасности? Фактически, только в тех местах, где присутствует Израиль, как и Хеврон, существует свобода религии для всех. На Ближнем Востоке они бомбят мечети, церкви и синагоги, в местах, где нет Израиля", - продолжал он.Биньямин Нетаниягу добавил, что Израиль "будет продолжать защищать Гробницу Патриархов, свободу религии для всех, и мы также будем продолжать защищать правду".В речи после спорного голосования в пятницу, 7 июля, посол Израиля сообщил ЮНЕСКО, что "ремонт его ванной более важен, чем это решение".В ходе своего выступления израильский посол несколько раз прерывался на звонок телефона. Во время своей сердитой речи он сказал, что его водопроводчик ищет его из-за неотложной проблемы с туалетом в его квартире в Париже. Его ванная комната, сказал Кармель Шама-Хакоэн, была "гораздо важнее, чем решение, которое вы только что вынесли".Шама-Хакоэн обвинил председателя сессии в том, что он не проводит по-настоящему тайного голосования, поскольку председатель приказал делегатам подойти к передней части зала и положить запечатанный конверт в ящик перед другими дипломатами. Израильский посланник заявил, что ему обещали, что голосование состоится за занавесом, в надежде, что это позволит делегатам из умеренных арабских государств отказаться от предложения, выдвинутого палестинцами.Могила Патриархов в настоящее время является третьим культурным местом в "Списке всемирного наследия, находящимся под угрозой" ЮНЕСКО, зарегистрированным в "Палестине"."Хевронская" резолюция отрицает тысячи лет еврейской связи с местом, и возмущение Иерусалима этим решением было очевидно.Гилад Эрдан, министр общественной безопасности, сказал, что решение ЮНЕСКО является "лицемерным"."Нет конца лицемерию. Палестинцы продолжают свою кампанию подстрекательства и лгут через ЮНЕСКО", - сказал Эрдан в своем заявлении.Министр образования Нафтали Беннет, который также возглавляет израильский национальный комитет ЮНЕСКО, также выступил против этого решения.