Израиль осудил "бредовую" резолюцию ЮНЕСКО

Израиль гневно и презрительно отреагировал на решение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объявить Хеврон находящимся под угрозой исчезновения палестинским объектом всемирного наследия, а израильские чиновники сделали ряд заявлений, осуждающих еще одну "бредовую" резолюцию ЮНЕСКО.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу раскритиковал решение ЮНЕСКО в Twitter, разместив короткий видеоролик, в котором он обещает защитить место Могилы патриархов в Хевроне, почитаемое как библейское захоронение еврейских патриархов и матриархов.
"Еще одно иллюзорное решение ЮНЕСКО. На этот раз они решили, что Могила Патриархов в Хевроне является палестинским местом, а не еврейским, и указали, что это место находится под угрозой исчезновения. Не еврейское место?" - спросил негодующий Нетаниягу.
"Кто там похоронен? Авраам, Исаак и Иаков, Сара, Ривка, Лия, наши патриархи и матриархи. Место находится в опасности? Фактически, только в тех местах, где присутствует Израиль, как и Хеврон, существует свобода религии для всех. На Ближнем Востоке они бомбят мечети, церкви и синагоги, в местах, где нет Израиля", - продолжал он.
Биньямин Нетаниягу добавил, что Израиль "будет продолжать защищать Гробницу Патриархов, свободу религии для всех, и мы также будем продолжать защищать правду".
В речи после спорного голосования в пятницу, 7 июля, посол Израиля сообщил ЮНЕСКО, что "ремонт его ванной более важен, чем это решение".
В ходе своего выступления израильский посол несколько раз прерывался на звонок телефона. Во время своей сердитой речи он сказал, что его водопроводчик ищет его из-за неотложной проблемы с туалетом в его квартире в Париже. Его ванная комната, сказал Кармель Шама-Хакоэн, была "гораздо важнее, чем решение, которое вы только что вынесли".
Шама-Хакоэн обвинил председателя сессии в том, что он не проводит по-настоящему тайного голосования, поскольку председатель приказал делегатам подойти к передней части зала и положить запечатанный конверт в ящик перед другими дипломатами. Израильский посланник заявил, что ему обещали, что голосование состоится за занавесом, в надежде, что это позволит делегатам из умеренных арабских государств отказаться от предложения, выдвинутого палестинцами.
Могила Патриархов в настоящее время является третьим культурным местом в "Списке всемирного наследия, находящимся под угрозой" ЮНЕСКО, зарегистрированным в "Палестине".
"Хевронская" резолюция отрицает тысячи лет еврейской связи с местом, и возмущение Иерусалима этим решением было очевидно.
Гилад Эрдан, министр общественной безопасности, сказал, что решение ЮНЕСКО является "лицемерным".
"Нет конца лицемерию. Палестинцы продолжают свою кампанию подстрекательства и лгут через ЮНЕСКО", - сказал Эрдан в своем заявлении.
Министр образования Нафтали Беннет, который также возглавляет израильский национальный комитет ЮНЕСКО, также выступил против этого решения.