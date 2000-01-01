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Абдалла прилетел в Рамаллу на вертолете 07.08 14:13   MIGnews.com

Абдалла прилетел в Рамаллу на вертолете

Король Иордании Абдалла II прибыл в Рамаллу для обсуждения с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом последствий кризиса вокруг Храмовой Горы.

Король прилетел в Рамаллу прямо из Аммана в вертолете.

После встречи с Махмудом Аббасом в Мукате не планируется издания совместных деклараций и проведения пресс-конференций.

Ранее Абдалла сообщил иорданским депутатам: “Без твердости Хашимитов и без стойкости иерусалимцев, святые места были бы потеряны много лет назад. Наша позиция требует от нас выступать единым фронтом с нашими палестинскими братьями, так, чтобы наше дело не ослабло, и наши права не были бы утрачены”.

Король также сообщил, что жертвует 1 миллион долларов Вакфу Иерусалима.

Перед встречей король подчеркнул, что “палестинское дело в опасности”. и что “достижение политического решения конфликта становится все более трудным с каждым проходящим днем”.
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