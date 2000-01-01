07.08 08:49 MIGnews.com

Палестинцы требуют вернуть посла Израиля в Амман

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Политические реалии Ближнего Востока создают непредвиденные комбинации интересов. После громкого скандала с эвакуацией персонала израильского посольства из Аммана, причиной которой, в конечном счете, была “кампания в защиту аль-Аксы” и связанное с ней нападение на охранника посольства, палестинцы оказались первыми кто требует возвращения израильского посла в столицу Иордании.Деятельность израильского посольства в Иордании парализована, и первыми, кто от этого страдает оказались палестинцы. Без израильского посольства иорданцы палестинского происхождения не могут посетить родственников на Западном берегу, а многочисленные палестинцы с иорданскими паспортами не могут выехать с территорий за границу.Создавшаяся ситуация напрямую бьет по интересам бизнесменов, связанных с иорданской монархией и по окружению Махмуда Аббаса.На настоящий момент в Аммане нет израильского дипломатического персонала, ответственного за выдачу виз иорданцам. Иордания дала ясно понять, что послу Эйнат Шляйн и израильским дипломатам не позволят вернуться до тех пор, пока не будут даны гарантии того, что охранник пойдет под суд.Как известно, палестинцам разрешено въезжать в Иорданию только через КПП Алленби - но не через аэропорт Бен-Гурион.Высокопоставленные источники в Рамалле сообщили корреспонденту газеты Исраэль Ха-Йом, что палестинский МИД, иорданское посольство в Тель-Авиве и и израильский МИД совместно работают над тем, чтобы найти пути скорейшего разрешения кризиса и вернуть посла Израиля в Амман. По словам источников, Абу Мазен находится под сильным давлением деловых кругов в связи с невозможностью поездок в Иорданию.