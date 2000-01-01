07.10 20:37 MIGnews.com

В ЦАХАЛе признал, что "Хизбалла" не ответила на сотни атак

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В прошлом году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подтвердил информацию о том, что Израиль совершил множество авиаударов в Сирии, уничтожая ракеты и другие боеприпасы, которые Иран переправлял в Ливан. Но как говорит начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, в реальности все куда сложнее."После Второй Ливанской войны установился статус-кво, в ходе которого атаки в Ливане совершались только в ответ. С обеих сторон на границе установилось спокойствие в области безопасности. С одной стороны, наша задача заключается в предотвращении возникновения серьезной стратегической угрозы, как, например, высокоточные боеприпасы, тогда как, с другой стороны, сохраняется спокойствие в области безопасности, которое длится уже 11 лет, что идет на пользу жителям с обеих сторон", - сказал он в интервью "Едиот Ахронот"."Единственное новое, что произошло за последний год – ответственность, которую взяло на себя ливанское государство. Это выбор, сделанный Саадом Харири как премьер-министр и Аун как президент. Вскоре после того, как Насралла и его люди делают на границе заявления о войне, Харири пытается сохранить мир. Он едет в Соединенные Штаты, где его встретили требованием о том, чтобы Ливан взял на себя ответственность. Недавно лидер ливанской армии оценил победу в Каламуне, а затем сказал: "Теперь мы потребуем перед под нашу ответственность юг".На это надо время. Как говорит наша разведка, Насралла все еще сохраняет присутствие во всех деревнях – и, в первую очередь, шиитских – около израильской границы и практически без каких-либо преград развивает там свои возможности. В этой сложной реальности разумная вещь - умное управление", - подчеркнул Айзенкот.Глава Генштаба отметил, что правительство предоставило армии достаточно широкую свободу действий."Я не припомню, какую рекомендованную нами операцию нам не разрешили выполнить. Наши "операции между войнами" не привели к эскалации, так как наши враги осознают, что мы атакуем цели, которые должны атаковать. Мы выполняем множество видов операций, некоторые из них – с применением насилия. Сообщается лишь о небольшой части из них.Оглядываясь назад, это привело к множеству достижений: у нас есть превосходство в разведке и в воздухе, что действует как сдерживающий фактор. За несколько операций мы совершили сотни атак, на которые не последовало никакого возмездия – это факт. Это демонстрирует мощный сдерживающий фактор ЦАХАЛа. В то же время мы понимаем, что "сдерживание" – очень это скользкая концепция", - заявил Айзенкот.