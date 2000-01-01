08.01 08:15 MIGnews.com
Аббас намерен обсудить с ЕС будущее “Палестины”
Должностные лица ПА продолжают принимать усилия по признанию мировым сообществом палестинского государства со столицей Восточного Иерусалима.
Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники.
Источники в палестинских кругах сообщили, что председатель ПА Махмуд Аббас встретится с министром иностранных дел ЕС 22 января в Брюсселе.
Как ожидается, Абу Мазен намерен призвать Евросоюз признать палестинское государство в границах 1967 года со столицей Восточного Иерусалима.
Источники отметили, что такое признание со стороны ЕС возродит идею решения конфликта по формуле двух государств, а также поможет палестинцам стать полноправным членом в ООН.
Поделиться
Все по теме
Комментарии