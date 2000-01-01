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flickr 08.01 08:15   MIGnews.com

Аббас намерен обсудить с ЕС будущее “Палестины”

Должностные лица ПА продолжают принимать усилия по признанию мировым сообществом палестинского государства со столицей Восточного Иерусалима.

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники.

Источники в палестинских кругах сообщили, что председатель ПА Махмуд Аббас встретится с министром иностранных дел ЕС 22 января в Брюсселе.

Как ожидается, Абу Мазен намерен призвать Евросоюз признать палестинское государство в границах 1967 года со столицей Восточного Иерусалима.

Источники отметили, что такое признание со стороны ЕС возродит идею решения конфликта по формуле двух государств, а также поможет палестинцам стать полноправным членом в ООН.
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