08.07 15:52 MIGnews.com

Аббас одобрил резолюцию ЮНЕСКО

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас высоко оценил антиизраильскую резолюцию ЮНЕСКО, в которой Пещера Патриархов и историческая часть Хеврона объявлены "частью культурного наследия палестинцев"."Именно благодаря палестинской дипломатии и поддержке наших друзей в мировом сообществе, ЮНЕСКО приняла две очень важные резолюции по Иерусалиму и Хеврону. Эти резолюции прошли на голосованиях, несмотря на оказывающее давление на многие государства со стороны Израиля и США", - цитирует агентство Wafa слова палестинского лидера.Напомним, что на прошлой неделе ЮНЕСКО приняла вторую антиизраильскую резолюцию, "отобрав" у Израиля еврейскую святыню Махпела (Пещера Патриархов) и "отдав" ее арабам.В результате тайного голосования за признание Старого города Хеврона целиком принадлежащим палестинцам объектом Всемирного наследия под угрозой высказались 12 членов 41-ой сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в польском Кракове. Три страны проголосовали против и еще шесть воздержались.